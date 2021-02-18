МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. "Газпром нефть" снизила в 2020 году объем нефтепереработки на собственных НПЗ и НПЗ совместных предприятий на 2,6% по сравнению с предыдущим годом — до 40,39 миллиона тонн, говорится в отчете компании по МСФО. "Газпром нефть" нарастила выпуск бензина на своих НПЗ

"Объем переработки нефти снизился на 2,6% год к году вследствие снижения спроса на нефтепродукты в условиях пандемии COVID-19", — сообщает компания.

Снижение нефтепереработки в четвертом квартале по отношению к третьему кварталу составило 4,2% — до 10,22 миллиона тонн. Компания объясняет эту динамику проведением плановых капремонтов на НПЗ.

Добыча углеводородов "Газпром нефти" в 2020 году составила 96,1 миллиона тонн нефтяного эквивалента.