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"Газпром нефть" в 2020 году снизила нефтепереработку из-за падения спроса
Нефть
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"Газпром нефть" снизила в 2020 году объем нефтепереработки на собственных НПЗ и НПЗ совместных предприятий на 2,6% по сравнению с предыдущим годом — до 40,39 миллиона тонн,... ПРАЙМ, 18.02.2021
нефтепереработка, газпром нефть, новости, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. "Газпром нефть" снизила в 2020 году объем нефтепереработки на собственных НПЗ и НПЗ совместных предприятий на 2,6% по сравнению с предыдущим годом — до 40,39 миллиона тонн, говорится в отчете компании по МСФО.
"Объем переработки нефти снизился на 2,6% год к году вследствие снижения спроса на нефтепродукты в условиях пандемии COVID-19", — сообщает компания.
Снижение нефтепереработки в четвертом квартале по отношению к третьему кварталу составило 4,2% — до 10,22 миллиона тонн. Компания объясняет эту динамику проведением плановых капремонтов на НПЗ.
Добыча углеводородов "Газпром нефти" в 2020 году составила 96,1 миллиона тонн нефтяного эквивалента.