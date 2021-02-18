МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть умеренно растут в четверг днем, в то время как инвесторы оценивают вероятность сокращения предложения нефти на рынке из-за аномальных холодов в штате Техас и ожидают публикации данных минэнерго США о запасах и добыче этого сырья в стране, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций растет на фоне дорожающей нефти

По состоянию на 13.15 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,25%, до 64,5 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,26%, до 61,3 доллара за баррель.

Трейдеры следят за ситуацией в США, где из-за аномальных холодов в Техасе упала добыча нефти. Как сообщало в среду агентство Блумберг, добыча нефти в США в целом рекордно упала — на треть, или примерно на 3,5 миллиона баррелей в день. Согласно последним данным, до похолодания США добывали около 11 миллионов баррелей нефти в сутки.

"Период похолодания в США оказывает даже более сильное влияние на добычу нефти в США, чем кто-либо ожидал", — приводит газета Wall Street Journal мнение аналитика DNB Markets Хельге Андре Мартинсена (Helge Andre Martinsen), который также предположил, что падение добычи нефти может достигать 4 миллионов баррелей в день.

В то же время трейдеры ожидают публикации данных минэнерго США о запасах и добыче нефти в стране. Аналитики ожидают, что за минувшую неделю запасы нефти в США снизились на 2,43 миллиона баррелей. Ранее, в ночь на четверг, Американский институт нефти (API) сообщил о снижении запасов нефти по итогам прошедшей недели на 5,8 миллиона баррелей — значительно сильнее прогноза в 2,2 миллиона баррелей.