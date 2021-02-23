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Стоимость нефти Brent превысила $66 за баррель
Нефть
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Стоимость нефти марки Brent превысила 66 долларов за баррель вперые с января прошлого года. В ходе торгов стоимость апрельского фьючерса на нефть североморской смеси на лондонской... ПРАЙМ, 23.02.2021
торги, нефть, биржи, новости, энергетика, нефть
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Стоимость нефти марки Brent превысила 66 долларов за баррель вперые с января прошлого года.
В ходе торгов стоимость апрельского фьючерса на нефть североморской смеси на лондонской бирже ICE достигала 66,02 доллара за баррель. По данным на 08.10 мск она торгуется на уровне 66,38 доллара за баррель. Нефть марки WTI стоит 62,68 доллара за баррель.
Топливо дорожает после договоренности ОПЕК+ снизить добычу в феврале-марте суммарно на 1,425 миллиона баррелей в сутки. Также рынок рассчитывает на рост спроса из-за надежд на восстановление экономики и вакцинацию.
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