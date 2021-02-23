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Стоимость нефти растет на 1,5%
Нефть
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Нефть продолжает ралли второй день подряд: котировки растут на 1,5%, при этом цена марки Brent поднялась выше 66 долларов за баррель впервые с 9 января прошлого года,... ПРАЙМ, 23.02.2021
нефть, биржи, торги, новости, энергетика, нефть
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Нефть продолжает ралли второй день подряд: котировки растут на 1,5%, при этом цена марки Brent поднялась выше 66 долларов за баррель впервые с 9 января прошлого года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.32 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,35% — до 66,12 доллара за баррель; майских фьючерсов на Brent — на 1,58%, до 65,38 доллара. Стоимость апрельских фьючерсов на WTI увеличивалась на 1,57% — до 62,67 доллара за баррель.
В понедельник цены на нефть выросли на 3-4%. Оптимизм поддерживается надеждами на сохранение баланса спроса и предложения на рынке.
Одним из главных факторов остаются перебои с добычей в США из-за аномальных холодов. "Снижение добычи нефти после значительных морозов в США… поможет рынку, в то время как многие страны мира выходят из карантина", — цитирует агентство Блумберг аналитиков Trafigura Group.
Надежды на восстановление спроса поддерживаются замедлением распространения коронавируса и развертыванием массовой вакцинации по всему миру.