МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Нефть продолжает ралли второй день подряд: котировки растут на 1,5%, при этом цена марки Brent поднялась выше 66 долларов за баррель впервые с 9 января прошлого года, свидетельствуют данные торгов. Банк России дал прогноз по росту цен на нефть

По состоянию на 11.32 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,35% — до 66,12 доллара за баррель; майских фьючерсов на Brent — на 1,58%, до 65,38 доллара. Стоимость апрельских фьючерсов на WTI увеличивалась на 1,57% — до 62,67 доллара за баррель.

В понедельник цены на нефть выросли на 3-4%. Оптимизм поддерживается надеждами на сохранение баланса спроса и предложения на рынке.

Одним из главных факторов остаются перебои с добычей в США из-за аномальных холодов. "Снижение добычи нефти после значительных морозов в США… поможет рынку, в то время как многие страны мира выходят из карантина", — цитирует агентство Блумберг аналитиков Trafigura Group.

Надежды на восстановление спроса поддерживаются замедлением распространения коронавируса и развертыванием массовой вакцинации по всему миру.