МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Добыча нефти в Техасе, приостановленная из-за сильных холодов, восстановилась уже на 80%, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на аналитиков отрасли. Жители Техаса возмущены последствиями аномальных холодов

"Американские бурильщики восстановили добычу около 80% нефти в некоторых частях Техаса после остановки операций на прошлой неделе из-за сильных холодов", — пишет агентство.

По данным отраслевой аналитической компании OilX, на которую ссылается Блумберг, добыча в в Пермском бассейне (Permian Basin) в Техасе сейчас составляет около 2,9 миллиона баррелей в сутки. В результате сильных холодов добыча упала до 600 —700 тысяч баррелей в день. Отмечается, что в регионе обычно добывается около 3,5 миллиона баррелей нефти в день.

В частности, по данным агентства, Occidental Petroleum восстановила 90% своих объемов добычи, а Marathon Oil находится в процессе ввода скважин в эксплуатацию.

Добыча нефти в США из-за аномально холодной погоды рекордно упала — на треть, или примерно на 3,5 миллиона баррелей в день. Только в Пермском бассейне (Permian Basin) Техаса — крупнейшем нефтяном месторождении Америки — добыча упала на 65%. Холода в США вынудили ряд крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны, в частности, в штате Техас, приостановить работу.