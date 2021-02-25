Нефть дорожает на снижении опасений за спрос
МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Цены на нефть в четверг днем растут на оптимизме по восстановлению спроса на сырье на фоне постепенного замедления темпов заражения коронавирусом, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.52 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,44% — до 66,47 доллара, апрельских — на 0,48%, до 67,36 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на WTI росла на 0,3% — до 63,41 доллара за баррель.
Котировки нефти продолжают расти уже третью торговую сессию подряд, активный рост наблюдается с начала февраля. Увеличению стоимости "черного золота" по-прежнему способствуют надежды инвесторов на восстановление экономики, подкрепляемые снижением темпов распространения коронавируса. Снятие ограничений на передвижения будет способствовать увеличению спроса на сырье, что, в свою очередь, положительно скажется на ценах.
Кроме того, на предыдущей неделе поддержку нефти оказывали аномальные холода в штате Техас, в связи с которыми была остановлена добыча сырья в регионе. В связи с этим добыча нефти в стране за предыдущую неделю, согласно данным минэнерго США, опустилась до самого низкого уровня с августа прошлого года и составила 9,7 миллиона баррелей в сутки. Это указывает на снижение предложения на рынке, что также является позитивным фактором для стоимости нефти.
Аппетит инвесторов к риску поддерживает цены на нефть
В то же время основательница Vanda Insights Вандана Хари (Vandana Hari) сказала агентству Блумберг, что возможное увеличение добычи Саудовской Аравией и другими странами ОПЕК+ может ослабить "неумолимое ралли" нефти, которое наблюдается на рынке.
https://1prime.ru/oil/20210225/833116081.html