МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Цены на нефть в четверг днем растут на оптимизме по восстановлению спроса на сырье на фоне постепенного замедления темпов заражения коронавирусом, свидетельствуют данные торгов. Запасы нефти в США неожиданно выросли

По состоянию на 12.52 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,44% — до 66,47 доллара, апрельских — на 0,48%, до 67,36 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на WTI росла на 0,3% — до 63,41 доллара за баррель.

Котировки нефти продолжают расти уже третью торговую сессию подряд, активный рост наблюдается с начала февраля. Увеличению стоимости "черного золота" по-прежнему способствуют надежды инвесторов на восстановление экономики, подкрепляемые снижением темпов распространения коронавируса. Снятие ограничений на передвижения будет способствовать увеличению спроса на сырье, что, в свою очередь, положительно скажется на ценах.

Кроме того, на предыдущей неделе поддержку нефти оказывали аномальные холода в штате Техас, в связи с которыми была остановлена добыча сырья в регионе. В связи с этим добыча нефти в стране за предыдущую неделю, согласно данным минэнерго США, опустилась до самого низкого уровня с августа прошлого года и составила 9,7 миллиона баррелей в сутки. Это указывает на снижение предложения на рынке, что также является позитивным фактором для стоимости нефти. Аппетит инвесторов к риску поддерживает цены на нефть

В то же время основательница Vanda Insights Вандана Хари (Vandana Hari) сказала агентству Блумберг, что возможное увеличение добычи Саудовской Аравией и другими странами ОПЕК+ может ослабить "неумолимое ралли" нефти, которое наблюдается на рынке.