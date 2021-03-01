ВАШИНГТОН, 1 мар — ПРАЙМ. Бывший президент США Дональд Трамп утверждает, что при Джо Байдене США уже лишились статуса в энергетике и будут зависеть от импортной нефти. Россия экспортировала в США минимальный за два года объём нефти

Выступая на конференции CPAC, Трамп раскритиковал решение США вернуться в Парижское соглашение по климату — по его словам, оно лишь позволяет выбросы другим странам "с более низкими стандартами", таким как Россия, Индия и Китай, в то время как затрудняет выбросы для США. Трамп утверждал, что сам добился "энергетического доминирования" и сделал США "энергетической сверхдержавой" — "больше, чем Саудовская Аравия, больше, чем Россия".

"При радикальных демократах цена бензина уже поднялась на треть", — заявил Трамп вопреки тому обстоятельству, что администрация США не формирует цены на топливо.

"Мы теперь будем зависеть от России и Ближнего Востока в поставках нефти", — предрек Трамп.