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Трамп: США будут зависеть от российской нефти
Нефть
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Бывший президент США Дональд Трамп утверждает, что при Джо Байдене США уже лишились статуса в энергетике и будут зависеть от импортной нефти. Выступая на конференции CPAC, Трамп... ПРАЙМ, 01.03.2021
новости, мировая экономика, экономика, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 1 мар — ПРАЙМ. Бывший президент США Дональд Трамп утверждает, что при Джо Байдене США уже лишились статуса в энергетике и будут зависеть от импортной нефти.
Выступая на конференции CPAC, Трамп раскритиковал решение США вернуться в Парижское соглашение по климату — по его словам, оно лишь позволяет выбросы другим странам "с более низкими стандартами", таким как Россия, Индия и Китай, в то время как затрудняет выбросы для США. Трамп утверждал, что сам добился "энергетического доминирования" и сделал США "энергетической сверхдержавой" — "больше, чем Саудовская Аравия, больше, чем Россия".
"При радикальных демократах цена бензина уже поднялась на треть", — заявил Трамп вопреки тому обстоятельству, что администрация США не формирует цены на топливо.
"Мы теперь будем зависеть от России и Ближнего Востока в поставках нефти", — предрек Трамп.