МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Цены на нефть в понедельник утром растут на 1,5% на новостях о принятии пакета стимулов в США, свидетельствуют данные торгов. Экономисты рассказали, какими будут курс рубля и стоимость нефти в марте

По состоянию на 7.43 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,49% — до 65,38 доллара. Стоимость апрельских фьючерсов на WTI росла на 1,48% — до 62,41 доллара за баррель.

Оптимизм по поводу состояния крупнейшей мировой экономики — экономики США — в понедельник оказал положительное влияние на настроения рынков. Палата представителей конгресса США одобрила пакет мер по стимулированию экономики на 1,9 триллиона долларов. Теперь законопроект должен принять сенат и подписать президент Джо Байден.

Ситуация вокруг коронавируса также начала улучшаться на фоне вакцинации. В частности, настроения на рынке улучшили новости о том, что медицинский регулятор США FDA одобрил к "экстренному" применению вакцину от COVID-19 производства Johnson & Johnson.

Ключевым событием для нефтяного рынка на текущей неделе станет заседание ОПЕК+. Участники торгов оценивают перспективы ослабления ограничений по добыче.

"Встреча ОПЕК+ очень важна. Рынок легко может остаться положительным перед лицом небольшого увеличения добычи странами ОПЕК+. Если будет большое увеличение, это может ухудшить краткосрочные перспективы", — сказал агентству Блумберг старший стратег CMC Markets Майкл Мак-Карти (Michael McCarthy).