МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 марта повышается на 5,8 доллара — до 49,6 доллара за тонну, следует из документов Минэкономразвития РФ. Нефть дорожает на оптимизме вокруг экономики США

Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 января по 14 февраля составила 57 долларов за баррель, или 416,1 доллара за тонну. Месяцем ранее цена Urals составляла 51,7 доллара за баррель.

Пошлина на светлые нефтепродукты и масла с 1 марта повышается до 14,8 доллара за тонну с 13,1 доллара, на темные — до 49,6 доллара с 43,8 доллара. Пошлина на экспорт товарного бензина повышается до 14,8 доллара с 13,1 доллара, прямогонного (нафта) — до 27,2 доллара с 24 долларов за тонну.

Пошлина на сжиженный газ (СПБТ) и на чистые фракции СУГов будет нулевой, а на кокс составит 3,2 доллара за тонну.