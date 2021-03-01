МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Поставки нефти по системе "Транснефти" в феврале сократились на 13,8% в годовом выражении — до 33,059 миллиона тонн, в марте ожидаются на уровне 36,188 миллиона тонн, следует из слов советника президента, пресс-секретаря "Транснефти" Игоря Демина. Пошлина на экспорт нефти из России выросла до $49,6 за тонну

В том числе прокачка российской нефти в феврале снизилась на 15,5% — до 31,646 миллиона тонн. В следующем месяце прокачка ожидается на уроне 34,665 миллиона тонн.

Поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в прошлом месяце сократились на 63,2%, до 2,56 миллиона тонн по сравнению с февралем 2020 года, в марте планируются на уровне 2,73 миллиона тонн.

"О планах на март. На экспорт нефтепроводом "Дружба" 2730 тысяч тонн", — сообщил Демин.

Экспорт нефти в Китай по ВСТО и транзитом через Казахстан в феврале снизился на 6,5%, до 2,94 миллиона тонн, в марте ожидается 3,21 миллиона тонн. Предприятие "Транснефти" может остановить поставки топлива в Европу

Поставки нефти по системе "Транснефти" на НПЗ России в феврале сократились на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 18,57 миллиона тонн. В феврале 2020 года этот показатель составлял 20,244 миллиона тонн, а в феврале 2021 года — 18,575 миллиона. Как уточнил Демин, на март этого года план поставок на российские НПЗ сложился в объеме 20,47 миллиона.

Поставки нефти РФ на НПЗ Белоруссии в феврале выросли в 3,6 раза в годовом выражении — до 1,08 миллиона тонн, в марте прогнозируется 1,24 миллиона тонн.