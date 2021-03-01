МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем продолжают подниматься на 1,5% в ожидании новостей по дальнейшим планам ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов. "Транснефть" сообщила о снижении поставок нефти в 2020 году

По состоянию на 13.02 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,49% — до 65,38 доллара. Стоимость апрельских фьючерсов на WTI поднималась на 1,51% — до 62,43 доллара за баррель. Динамика в целом соответствует утренней.

Месяцем ранее нефть получила поддержку от действий ОПЕК+, когда Саудовская Аравия с другими странами альянса решили сократить добычу в феврале-марте суммарно на 1,425 миллиона баррелей нефти в сутки. В результате котировки нефти в феврале выросли в среднем на 18%.

С дальнейшими планами альянс ОПЕК+ намерен определиться на этой неделе. Заседание всех стран ОПЕК+ состоится 4 марта, а днем ранее, 3 марта, пройдет встреча мониторингового комитета альянса.

Инвесторы оценивают также новости о поддержке экономики США. В минувшую субботу, 27 февраля, палата представителей конгресса одобрила пакет мер по стимулированию экономики на 1,9 триллиона долларов. Законопроект еще должен принять сенат и подписать президент Джо Байден. Принятый пакет, как ожидают трейдеры, должен поддержать восстановление экономики в целом и нефтяной спрос в частности.