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2021
https://1prime.ru/oil/20210301/833136063.html
Нефть Urals в феврале подорожала на 12%
Нефть
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Средняя цена нефти Urals, основного товара российского экспорта, в феврале выросла на 11,7% к январю и на 12,1% к февралю прошлого года — до 60,78 доллара за баррель, сообщил... ПРАЙМ, 01.03.2021
цена на нефть, нефть urals, новости, рынки, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Средняя цена нефти Urals, основного товара российского экспорта, в феврале выросла на 11,7% к январю и на 12,1% к февралю прошлого года — до 60,78 доллара за баррель, сообщил Минфин РФ.
"Средняя цена на нефть марки Urals в феврале 2021 года сложилась в размере 60,78 доллара за баррель, что в 1,1 раза выше, чем в феврале 2020 года (54,24 доллара за баррель)", — говорится в сообщении ведомства.
При этом в январе марка Urals стоила в среднем 54,41 доллара за баррель.
Средняя цена на нефть Urals в январе-феврале 2021 года сложилась в размере 57,6 доллара за баррель против 58,13 доллара за аналогичный период 2020 года.