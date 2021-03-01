МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Средняя цена нефти Urals, основного товара российского экспорта, в феврале выросла на 11,7% к январю и на 12,1% к февралю прошлого года — до 60,78 доллара за баррель, сообщил Минфин РФ. Стоимость нефти продолжает расти в ожидании новостей от ОПЕК+

"Средняя цена на нефть марки Urals в феврале 2021 года сложилась в размере 60,78 доллара за баррель, что в 1,1 раза выше, чем в феврале 2020 года (54,24 доллара за баррель)", — говорится в сообщении ведомства.

При этом в январе марка Urals стоила в среднем 54,41 доллара за баррель.

Средняя цена на нефть Urals в январе-феврале 2021 года сложилась в размере 57,6 доллара за баррель против 58,13 доллара за аналогичный период 2020 года.