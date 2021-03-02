МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Аналитики ожидают роста цен на нефть самыми быстрыми темпами с 1970-х годов. Стоимость "черного золота" может достигнуть стодолларовой отметки. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на прогноз Bank of America и других аналитиков. Нефть подешевела из-за ожидаемого увеличения добычи

Ожидается, что в ближайшей перспективе цены могут пробить отметку 70 долларов за баррель, а на протяжении следующих двух лет подняться до 100 долларов и выше.

Одной из главных причин роста стоимости называется впечатляющий рост спроса на фоне подъема ВВП в Китае. Согласно прогнозам, потребление нефти во второй экономике мира может увеличиться в этом году на 3,5-4,5%.

Аналитик ГК "Финам" Анна Зайцева считает, что рост цен на нефть выгоден для России.

"Если исходить из предпосылок, что объемы добычи в РФ вырастут на 10% по сравнению с планом на 2021 год, а средние цены на нефть будут находиться на уровне 80 долларов за баррель, то нефтегазовые доходы бюджета практически удвоятся по сравнению с заложенным на 2021 год планом и составят 11,62 трлн рублей", — отметила эксперт.