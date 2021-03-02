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Эксперты ожидают рекордного скачка нефтяных цен
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Аналитики ожидают роста цен на нефть самыми быстрыми темпами с 1970-х годов. Стоимость "черного золота" может достигнуть стодолларовой отметки. Об этом сообщают "Известия" со... ПРАЙМ, 02.03.2021
новости, товарно-сырьевые рынки, рынки, энергетика, нефть
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Аналитики ожидают роста цен на нефть самыми быстрыми темпами с 1970-х годов. Стоимость "черного золота" может достигнуть стодолларовой отметки. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на прогноз Bank of America и других аналитиков.
Ожидается, что в ближайшей перспективе цены могут пробить отметку 70 долларов за баррель, а на протяжении следующих двух лет подняться до 100 долларов и выше.
Одной из главных причин роста стоимости называется впечатляющий рост спроса на фоне подъема ВВП в Китае. Согласно прогнозам, потребление нефти во второй экономике мира может увеличиться в этом году на 3,5-4,5%.
Аналитик ГК "Финам" Анна Зайцева считает, что рост цен на нефть выгоден для России.
"Если исходить из предпосылок, что объемы добычи в РФ вырастут на 10% по сравнению с планом на 2021 год, а средние цены на нефть будут находиться на уровне 80 долларов за баррель, то нефтегазовые доходы бюджета практически удвоятся по сравнению с заложенным на 2021 год планом и составят 11,62 трлн рублей", — отметила эксперт.