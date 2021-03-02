МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Добыча нефти и конденсата в России снизилась в феврале на 0,7% в месячном выражении, до 10,095 миллиона баррелей в сутки, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК), подведомственного Минэнерго РФ. Цены на нефть снижаются в ожидании заседания ОПЕК+

В то же время в годовом выражении показатель снизился на 10,7%.

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая 2020 года с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки, затем с августа альянс ослабил ограничения до 7,7 миллиона, а на январь договорился о сокращениях в 7,2 миллиона, из которых на Россию пришлось 1,881 миллиона. Базой отсчета для сокращений ОПЕК+ для всех взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки. При этом учитывается только нефть, без конденсата.