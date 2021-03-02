2021-03-02T08:50:35+03:00
2021-03-02T08:50:35+03:00
2021-03-02T08:50:35+03:00
2021
https://1prime.ru/oil/20210302/833140948.html
Россия снизила добычу нефти и конденсата в феврале
Нефть
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Добыча нефти и конденсата в России снизилась в феврале на 0,7% в месячном выражении, до 10,095 миллиона баррелей в сутки, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные... ПРАЙМ, 02.03.2021
нефть, добыча нефти, новости, энергетика, нефть
https://1prime.ru/images/83244/44/832444450.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83244/44/832444450.jpg
https://1prime.ru/images/83244/44/832444449.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83244/44/832444449.jpg
https://1prime.ru/images/83244/44/832444437.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83244/44/832444437.jpg
https://1prime.ru/oil/20210302/833140588.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Добыча нефти и конденсата в России снизилась в феврале на 0,7% в месячном выражении, до 10,095 миллиона баррелей в сутки, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК), подведомственного Минэнерго РФ.
В то же время в годовом выражении показатель снизился на 10,7%.
Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая 2020 года с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки, затем с августа альянс ослабил ограничения до 7,7 миллиона, а на январь договорился о сокращениях в 7,2 миллиона, из которых на Россию пришлось 1,881 миллиона. Базой отсчета для сокращений ОПЕК+ для всех взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки. При этом учитывается только нефть, без конденсата.