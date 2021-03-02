МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Большинство стран ОПЕК+ в преддверии заседания альянса 4 марта склоняются к варианту наращивания с апреля добычи нефти по сделке на 0,5 миллиона баррелей в сутки, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций. Россия снизила добычу нефти и конденсата в феврале

"Да, большинство склонно увеличить добычу. Ситуация на рынке позитивная, с большой долей вероятности добыча увеличится на 0,5 миллиона баррелей", — сказал собеседник агентства.

На вопрос о возможных рисках для рынка в случае увеличения добычи нефти, источник отметил, что "технический и мониторинговый комитеты ОПЕК+ работают над анализом рисков". "Ведется анализ ситуации, решения же принимаются не на пустом месте", — резюмировал он.

ОПЕК+ из-за падения спроса, вызванного пандемией коронавируса, с мая 2020 года сократила добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере улучшения ситуации ограничения корректировались, и на март текущего года они составляют 7,05 миллиона баррелей в сутки. Причем в феврале и марте возможность ненамного нарастить добычу получили только Россия и Казахстан. Базой отсчета для сокращений в рамках сделки взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки. Цены на нефть снижаются в ожидании заседания ОПЕК+

Вместе с тем Саудовская Аравия в феврале-марте в добровольном порядке дополнительно сокращает добычу на 1 миллион баррелей в сутки к уровню января. Свою добычу сокращают и еще ряд стран ОПЕК+, и с учетом их участия общее заявленное дополнительное сокращение к уровню января составляет 1,425 миллиона баррелей в сутки. А если сравнивать с базой отсчета сделки ОПЕК+, то в марте получается сокращение на 8,475 миллиона баррелей в сутки.

Следующее заседание министерского мониторингового комитета альянса планируется 3 марта, а на 4 марта запланировано заседание всех стран-участниц соглашения ОПЕК+, где будет приниматься решение о дальнейшей судьбе сделки. В конце прошлого года ОПЕК+ условился корректировать уровень добычи в рамках соглашения с шагом не более 500 тысяч баррелей в сутки ежемесячно.