МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Россия никогда не предвосхищает и не анонсирует ожидания от заседаний ОПЕК+, однако подготовка к ней идет, рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Источник сообщил о планах ОПЕК+ по увеличению добычи нефти

"Эти встречи, и вообще рынок нефти и нефтепродуктов любят тишину, поэтому, естественно, эта встреча готовится, занимается этим вице-премьер (Александр — ред.) Новак и мы никогда не предвосхищаем наши ожидания, не анонсируем их", — ответил Песков на вопрос, каких итогов ждет Россия от заседаний ОПЕК+.

На среду, 3 марта, запланировано заседание министерского мониторингового комитета альянса, а на 4 марта — заседание всех стран-участниц соглашения ОПЕК+, где будет приниматься решение о дальнейшей судьбе сделки. Большинство стран ОПЕК+ в преддверии заседаний склоняются к варианту наращивания с апреля добычи нефти по сделке на 0,5 миллиона баррелей в сутки, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.

ОПЕК+ из-за падения спроса, вызванного пандемией коронавируса, с мая 2020 года сократила добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере улучшения ситуации ограничения корректировались, и на март текущего года они составляют 7,05 миллиона баррелей в сутки. Причем в феврале и марте возможность ненамного нарастить добычу получили только Россия и Казахстан. Базой отсчета для сокращений в рамках сделки взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки. Россия снизила добычу нефти и конденсата в феврале

Вместе с тем Саудовская Аравия в феврале-марте в добровольном порядке дополнительно сокращает добычу на 1 миллион баррелей в сутки к уровню января. Свою добычу сокращают и еще ряд стран ОПЕК+, и с учетом их участия общее заявленное дополнительное сокращение к уровню января составляет 1,425 миллиона баррелей в сутки. А если сравнивать с базой отсчета сделки ОПЕК+, то в марте получается сокращение на 8,475 миллиона баррелей в сутки.

В конце прошлого года ОПЕК+ условился корректировать уровень добычи в рамках соглашения с шагом не более 0,5 миллиона баррелей в сутки ежемесячно.