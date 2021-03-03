МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Эксперты специально для "Российской газеты" спрогнозировали итоги встречи в формате ОПЕК+ по вопросу дальнейшей добычи сырья в мире.

Есть два пути, по которым могут пойти участники альянса. Это увеличение добычи нефти, отстаивая рынки сбыта, либо работа на рост котировок барреля.

"Россия — сторонница первого пути, позволяющего нарастить экспорт нефти и, как следствие, доходы от него. За второй путь выступает Саудовская Аравия, где высокая стоимость "черного золота" компенсирует потери бюджета страны от падения объемов поставок за рубеж", — пишет издание.

Если бы встреча ОПЕК+ прошла несколькими дняим ранее, когда цены на энергоносители уверенно росли, то опасения о будущем нефтяных цен выглядели бы перестраховкой. Однако с конца февраля — за неделю до встречи — котировки упали почти на 9%, с $67 до $62.

"Администрация президента США Джо Байдена обвинила принца Саудовской Аравии Мухаммед бен Салмана в убийстве журналиста The Washington Post Джамаль Хашогги в 2018 году", — отмечает аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" и эксперт Открытие Research Оксана Лукичева.

Председатель ОПЕК Мохаммед Баркиндо, видя обострение сиутации, не принимает участие в крупнейшей конференции по рынку нефти CERAWEEK: она стартовала в Хьюстоне (США) 1 марта.

"Неопределенность на рынке растет, а коррекция нефтяных цен вниз может продолжиться, считает эксперт. По ее мнению, наиболее вероятен рост добычи странами ОПЕК+ на 500 тысяч баррелей в сутки и постепенное увеличение добровольно урезанного производства Саудовской Аравией и союзниками по картелю", — отмечает газета.