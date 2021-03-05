МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. С начала 2021 года, когда крупнейшие компании Польши остались без российской нефти из-за окончания контракта с Россией, в Варшаве задумались о возобновлении сотрудничества с Москвой, пишет РИА Новости.

В Польше опасаются, что прекращение закупки сырья в РФ дорого обойдется экономике. "Судя по всему, возвращаться к топливу из России придется", — отмечает агентство.

Российский поставщик — компания "Роснефть" — прекратил поставки двум крупнейшим польским нефтеперерабатывающим компаниям Orlen и Lotos (в прошлом 2020 году второе предприятие было поглощено Orlen).

Срок действия контрактов закончился: поляки не стали их продлевать, покупатель и продавец не сошлись в цене.

"Будучи соседом крупнейшего поставщика в Европе и одновременно находясь на транзитном маршруте, Польша импортировала практически все необходимое нашим НПЗ сырье по трубопроводу, который некогда назывался "Дружба", — пишет общественно-политический еженедельник Myslo Polska.

Благодаря этому польский бизнес смог извлечь и финансовую выгоду, и обойти конкурентов.

"Мы зарабатывали на географической близости, благодаря которой можно было свести к минимуму стоимость транспортировки, ведь трубопроводный способ поставок дешевле и надежнее", — отмечает польское издание.