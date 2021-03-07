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В Приамурье произошел разлив нефтепродуктов
Нефть
Новости
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Разлив нефтепродуктов произошел в Октябрьском районе Амурской области на станции трубопровода ВСТО-2, на работе второй очереди нефтепровода "Восточная Сибирь-Тихий океан"... ПРАЙМ, 07.03.2021
разлив топлива, всто, новости, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 мар — ПРАЙМ. Разлив нефтепродуктов произошел в Октябрьском районе Амурской области на станции трубопровода ВСТО-2, на работе второй очереди нефтепровода "Восточная Сибирь-Тихий океан" случившееся не отразилось, сообщает ГУ МЧС по Амурской области.
Разлив произошел на территории нефтеперерабатывающей станции, утечка была обнаружена из соединения сифонного крана в каре резервуара.
"Вся вышедшая нефть локализована внутри периметра специальной герметичной зоны обвалования. Специалисты центрально-ремонтной службы завершают работы по ликвидации последствий, осуществляется сбор водонефтяной эмульсии из каре, его очистка. Работа второй очереди трубопроводной системы "Восточная Сибирь – Тихий океан" осуществляется в штатном режиме. Причина инцидента устанавливается", — говорится в сообщении.
На месте происшествия работают аварийно-спасательные формирования Транснефти, а также оперативная группа ГУ МЧС России по Амурской области.