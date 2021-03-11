МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Российские нефтекомпании пожаловались премьер-министру РФ Михаилу Мишустину на отсутствие утвержденных методик расчетов выбросов загрязняющих веществ, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. Названа самая экологичная компания России

"Главы крупнейших российских нефтяных компаний пожаловались премьер-министру Михаилу Мишустину на ситуацию, связанную с методиками расчета выбросов загрязняющих веществ… Минприроды фактически отменило действие старых методик, однако не одобрило им замены", — пишет издание.

Как сообщили источники издания, письмо для Мишустина подписали главы "Роснефти", "Лукойла", "Газпром нефти", "Сургутнефтегаза" и "Татнефти". В письме, по данным газеты, отмечается, что текущая ситуация чревата колоссальными платежами за негативное воздействие с применением 100-кратного повышающего коэффициента, ухудшением финансовых результатов деятельности отрасли и отказами в получении комплексных экологических разрешений. Добавляется также, что нефтяники просят правительство принять меры для скорейшего включения в перечень Минприроды РФ всех методик, которые действовали ранее.

Сообщается, что главы компаний считают актуализацию методической базы для расчета нормативов выбросов в атмосферный воздух обязанностью уполномоченных федеральных органов исполнительный власти. Также они предлагают отнести методики к документам технического регулирования и организовать их разработку и актуализацию по аналогии с разработкой и актуализацией информационно-технических справочников наилучших доступных технологий.

В нефтекомпаниях не предоставили комментарий изданию, а в аппарате правительства газете заявили, что письмо пока не поступило.