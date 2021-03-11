Нефтяники опасаются крупных штрафов из-за отсутствия методик по выбросам
МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Российские нефтекомпании пожаловались премьер-министру РФ Михаилу Мишустину на отсутствие утвержденных методик расчетов выбросов загрязняющих веществ, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
"Главы крупнейших российских нефтяных компаний пожаловались премьер-министру Михаилу Мишустину на ситуацию, связанную с методиками расчета выбросов загрязняющих веществ… Минприроды фактически отменило действие старых методик, однако не одобрило им замены", — пишет издание.
Как сообщили источники издания, письмо для Мишустина подписали главы "Роснефти", "Лукойла", "Газпром нефти", "Сургутнефтегаза" и "Татнефти". В письме, по данным газеты, отмечается, что текущая ситуация чревата колоссальными платежами за негативное воздействие с применением 100-кратного повышающего коэффициента, ухудшением финансовых результатов деятельности отрасли и отказами в получении комплексных экологических разрешений. Добавляется также, что нефтяники просят правительство принять меры для скорейшего включения в перечень Минприроды РФ всех методик, которые действовали ранее.
Сообщается, что главы компаний считают актуализацию методической базы для расчета нормативов выбросов в атмосферный воздух обязанностью уполномоченных федеральных органов исполнительный власти. Также они предлагают отнести методики к документам технического регулирования и организовать их разработку и актуализацию по аналогии с разработкой и актуализацией информационно-технических справочников наилучших доступных технологий.
В нефтекомпаниях не предоставили комментарий изданию, а в аппарате правительства газете заявили, что письмо пока не поступило.
https://1prime.ru/oil/20210311/833206755.html