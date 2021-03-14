МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Если на прошедшей неделе нефтяной рынок переваривал итоги заседания ОПЕК+, то на предстоящей игроки обратят внимание на статистику по запасам и ежемесячный отчет от Международного Энергетического Агентства (МЭА), пишет "Российская газета" со ссылкой на начальника аналитического управления банка "Санкт-Петербург" Андрея Кадулина. Курсу доллара предрекли обвал к концу апреля

По итогам заседания ОПЕК+ неожиданно было принято решение оставить добычу на текущих уровнях. В то же время Саудовская Аравия продлила добровольное сокращение добычи на 1 миллион баррелей в сутки на неопределенный срок.

"Решение ОПЕК+ крайне положительно повлияло на рынок краткосрочно, и, несмотря на коррекцию после бурного роста, продолжает поддерживать цены. Но в моменте негатив был вызван статистикой по запасам нефти в США", — отметил собеседник издания.

Рост запасов нефти, как и сокращение запасов нефтепродуктов, были вызваны отстающим восстановлением работы обрабатывающих предприятий.

Что касается новой недели, то нефтяной рынок обратит внимание на статистику по запасам и ежемесячный отчет от Международного Энергетического Агентства (МЭА).

ОПЕК ранее в аналогичном отчете прогноз спроса на нефть улучшил. При этом отмечается, что во втором квартале этого года начнется рост экономической активности. Он, по мнению аналитиков, приведет к высокому спросу на нефть во второй половине года.

ОПЕК+ также показала статистику исполнения договоренностей. Картель за февраль выполнил соглашение на 124% после январских 108%. Эти цифры связаны с добровольным сокращение добычи со стороны Саудовской Аравии.

В остальном нефть в ближайшие дни будет двигаться вместе с другими рисковыми активами. Их волатильность может немного снизиться в преддверии заседания ФРС США.

"При этом мы не видим потенциала для роста нефти выше $70-71 за баррель по марке Brent, цены стабилизируются в диапазоне $65-70 за баррель", — подытожил Кадулин.