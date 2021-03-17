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2021
https://1prime.ru/oil/20210317/833248408.html
"Роснефть" отрицает обращение за госфинансированием для "Восток Ойл"
Нефть
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"Роснефть" не обращалась в правительство за привлечением средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для проекта "Восток Ойл", так как его модель не предусматривает... ПРАЙМ, 17.03.2021
фнб, восток ойл, роснефть, новости, энергетика, нефть
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. "Роснефть" не обращалась в правительство за привлечением средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для проекта "Восток Ойл", так как его модель не предусматривает долгосрочного государственного финансирования, сообщает компания.
"Роснефть" не обращалась в правительство Российской Федерации по вопросу привлечения средств для реализации своих проектов. Финансово-экономическая модель упомянутого в публикациях стратегического проекта "Восток Ойл" не предусматривает использования долгосрочного государственного финансирования", — говорится в пресс-релизе "Роснефти".
Отмечается, что компания делает это заявление в связи с публикациями изданий Bloomberg и Forbes, касающихся возможного выделения средств ФНБ для проектов "Роснефти".
"Адвокаты компании в настоящее время занимаются проработкой вопросов защиты интересов "Роснефти" и ее акционеров и направили в редакции указанных изданий соответствующие требования о размещении опровержений", — добавлено в релизе.