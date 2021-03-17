МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. "Роснефть" не обращалась в правительство за привлечением средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для проекта "Восток Ойл", так как его модель не предусматривает долгосрочного государственного финансирования, сообщает компания. Польский Orlen сообщил о новом контракте с "Роснефтью"

"Роснефть" не обращалась в правительство Российской Федерации по вопросу привлечения средств для реализации своих проектов. Финансово-экономическая модель упомянутого в публикациях стратегического проекта "Восток Ойл" не предусматривает использования долгосрочного государственного финансирования", — говорится в пресс-релизе "Роснефти".

Отмечается, что компания делает это заявление в связи с публикациями изданий Bloomberg и Forbes, касающихся возможного выделения средств ФНБ для проектов "Роснефти".

"Адвокаты компании в настоящее время занимаются проработкой вопросов защиты интересов "Роснефти" и ее акционеров и направили в редакции указанных изданий соответствующие требования о размещении опровержений", — добавлено в релизе.