МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром немного растут, в то время как инвесторы оценивают данные Американского института нефти (API) о неожиданном снижении запасов сырья в США, свидетельствуют данные торгов. Россия заняла второе место в мире по добыче нефти в 2020 году

По состоянию на 8.06 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,03%, до 68,41 доллара, апрельских фьючерсов на WTI — на 0,19%, до 64,91 доллара за баррель.

Участники торгов оценивают последние данные API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели снизились на 1 миллион баррелей, аналитики же прогнозировали их рост. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы вечером. Эксперты ожидают, что ведомство сообщит о снижении этих запасов на 2,97 миллиона баррелей.

Аналитики в связи с этим также считают, что более активному росту цен на "черное золото" мешает периодическая фиксация прибыли после слишком активного их роста. "После ралли нефти в этом году неудивительно, что на ее росте фиксируется прибыль, — сказал агентству Блумберг аналитик Axi Стивен Иннес (Stephen Innes).