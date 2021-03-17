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https://1prime.ru/oil/20210317/833251039.html
"Транснефть" остановила прокачку нефти по участку "Дружбы"
Нефть
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Прокачка нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" планово перекрыта до воскресенья, 21 марта, сообщил журналистам советник президента, пресс-секретарь "Транснефти" Игорь Демин... ПРАЙМ, 17.03.2021
нефтепровод "дружба", транснефть, новости, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Прокачка нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" планово перекрыта до воскресенья, 21 марта, сообщил журналистам советник президента, пресс-секретарь "Транснефти" Игорь Демин.
"В соответствии с планом, до 21 марта остановлена прокачка по южной ветке "Дружбы" по Белоруссии и Украине на Будковице (Словакия) и Фенешлитке (Венгрия) из-за реверсной поставки на Мозырь из нефтепровода Одесса — Броды партии азербайджанской нефти", — сообщил он.
Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный и южный, проходит через Белоруссию, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию, Латвию, Литву. Нефтепровод обеспечивает экспорт нефти из России в Европу.
"Транснефть" оказывает услуги в области транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов в РФ и за ее пределы. 78,55% уставного капитала компании составляют обыкновенные акции (100% их находятся в собственности РФ) и 21,45% — привилегированные.