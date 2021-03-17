МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Прокачка нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" планово перекрыта до воскресенья, 21 марта, сообщил журналистам советник президента, пресс-секретарь "Транснефти" Игорь Демин. Нефть слабо дорожает на неожиданном снижении запасов в США

"В соответствии с планом, до 21 марта остановлена прокачка по южной ветке "Дружбы" по Белоруссии и Украине на Будковице (Словакия) и Фенешлитке (Венгрия) из-за реверсной поставки на Мозырь из нефтепровода Одесса — Броды партии азербайджанской нефти", — сообщил он.

Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный и южный, проходит через Белоруссию, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию, Латвию, Литву. Нефтепровод обеспечивает экспорт нефти из России в Европу.

"Транснефть" оказывает услуги в области транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов в РФ и за ее пределы. 78,55% уставного капитала компании составляют обыкновенные акции (100% их находятся в собственности РФ) и 21,45% — привилегированные.