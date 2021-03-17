МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Альянс ОПЕК+ в феврале выполнил сделку по ограничению добычи нефти на 112%, при этом страны ОПЕК соблюдали свои обязательства на 125%, вне ОПЕК — на 89%, а Россия — на 93%, оценило исполнение договора Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем ежемесячном докладе. Россия заняла второе место в мире по добыче нефти в 2020 году

"Группа договорилась о рекордном сокращении добычи на 9,7 миллиона ​​баррелей в сутки в прошлом году и все еще удерживает с рынка примерно 8 миллионов баррелей в сутки", — пишет МЭА.

Добыча нефти стран ОПЕК в феврале снизилась на 760 тысяч баррелей в сутки к уровню января, до 24,75 миллиона баррелей в сутки, сообщает МЭА. В январе добыча нефти стран ОПЕК, по оценкам МЭА, составила 25,51 миллиона баррелей в сутки.

Во вторник замминистра энергетики РФ Павел Сорокин сообщал, что Россия в феврале исполняла соглашение ОПЕК+ на 100,7%.

Соглашение стран ОПЕК и не входящих в эту организацию государств, включая Россию, стартовало с 2017 года, но в 2020 году оно было обновлено. Тогда альянс из-за падения спроса, вызванного пандемией коронавируса, с мая сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере восстановления спроса ограничения корректировались, и на этот март составляют 7,05 миллиона баррелей в сутки, на апрель — 6,9 миллиона, а с учетом добровольного сокращения Саудовской Аравии — 8,05 и 7,9 миллиона соответственно. Базой отсчета для сокращений взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.