МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем снижаются в ожидании инвесторами публикации статистики по запасам этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов. МЭА оценило ситуацию на мировом рынке нефти

По состоянию на 13.31 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,99%, до 67,71 доллара, апрельских фьючерсов на WTI — на 0,76%, до 64,31 доллара за баррель.

В центре внимания нефтяных инвесторов в среду данные о запасе нефти в США, которые являются крупнейшим потребителем этого сырья в мире. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы вечером. Несмотря на то, что аналитики прогнозируют снижение запасов, запасы по-прежнему остаются на высоком уровне после значительного роста за неделю по 5 марта.

Рынки также оценивают доклад Международного энергетического агентства (МЭА). Несмотря на то, что агентство немного улучшило прогноз по мировому спросу на нефть в 2021 году и ждет его роста на 5,5 миллиона баррелей в сутки, оно считает, что глобальный спрос на нефть восстановится до уровня 2019 года не ранее 2023 года.

Нефть "явно изо всех сил пытается найти направление после отчета МЭА, и долгосрочный прогноз дал кое-что как "быкам", так и "медведям"…. Мировой спрос повышается, в то время как рост предложения в США, как ожидается, останется низким", — сказал агентству Блумберг глава сырьевой стратегии Saxo Bank Оле Хансен (Ole Hansen).