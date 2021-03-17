МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 12 марта, выросли на 2,4 миллиона баррелей, или на 0,5%, и достигли 500,8 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны. Добыча нефти в США за неделю не изменилась

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали роста показателя на 2,964 миллиона баррелей. При этом запасы нефти в стране превысили отметку в 500 миллионов баррелей впервые с недели, завершившейся 11 декабря 2020 года.

Стратегический резерв нефти в стране не изменился, оставшись на уровне прошлой недели в 637,8 миллиона баррелей, также сообщает министерство. При этом запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за текущую отчетную неделю снизились до 48,2 миллиона баррелей.

Запасы бензина в США за неделю при этом выросли на 0,5 миллиона баррелей или на 0,2%, до 232,1 миллиона баррелей. Аналитики прогнозировали снижение показателя почти на 3 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 0,3 миллиона баррелей, или 0,2%, до 137,7 миллиона баррелей. Прогнозировалось их снижение на 3,4 миллиона баррелей.