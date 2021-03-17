МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в среду вечером более чем на 1%. в то время как инвесторы оценивают доклад Международного энергетического агентства (МЭА) и данные минэнерго США о запасах нефти в стране, свидетельствуют данные торгов. Запасы нефти в США за неделю выросли меньше прогноза

По состоянию на 17.51 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 1,27%, до 67,52 доллара, апрельских фьючерсов на WTI — на 1,2%, до 64,02 доллара за баррель.

В среду МЭА обнародовало свой доклад, согласно которому агентство немного улучшило прогноз по мировому спросу на нефть в 2021 году и ждет его роста на 5,5 миллиона баррелей в сутки. При этом МЭА заявило, что прогнозирует восстановление глобального спроса на нефть до уровня 2019 года только в 2023 году. Аналитик брокерской компании StoneX Group Кевин Соломон (Kevin Solomon), чье мнение приводит агентство Блумберг, заявил, что доклад МЭА "заставил цены на нефть уйти в красную зону".

Кроме того, трейдеры обратили внимание на данные по запасам нефти в США. Показатель за минувшую неделю вырос на 2,4 миллиона баррелей, до 500,8 миллиона баррелей. При этом отметку в 500 миллионов показатель превысил впервые с начала декабря. Добыча нефти в США за неделю не изменилась

В то же время общие настроения на мировых рынках остаются сдержанными, так как участники торгов ожидают заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

"Динамика цен (на нефть — ред.) была относительно бесцельной, поскольку более широкие рынки осторожно относятся к заседанию ФРС…, которое состоится сегодня вечером", — считает аналитик брокерской компании StoneX Group Кевин Соломон (Kevin Solomon), чье мнение приводит агентство Блумберг.