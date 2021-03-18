МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Генеральные прокуроры 21 американского штата подали иск против администрации президента Джо Байдена из-за указа, который блокирует строительство трубопровода Keystone XL на границе США и Канады, говорится в заявлении генпрокурора Техаса Кена Пакстона. Запасы нефти в США за неделю выросли меньше прогноза

Подавшие иск заявили, что у Байдена "нет односторонних полномочий, чтобы менять энергетическую политику, установленную конгрессом США". В своем иске, который был подан в федеральный окружной суд Техаса, они требуют отменить указ Байдена о блокировке строительства трубопровода.

"Решение предоставить или отказать в разрешении на строительство или эксплуатацию нефтепровода через международную границу с Канадой является регулированием межгосударственной торговли или торговли между штатами. По конституции полномочия регулировать международную или межштатную торговлю принадлежат конгрессу, а не президенту", — заявили генпрокуроры.

Вскоре после вступления в должность президента Байден подписал указ, блокирующий строительство трубопровода Keystone XL на границе Канады и США. Канадский премьер Джастин Трюдо заявил, что Канада разочарована указом. Премьер канадской провинции Альберта Джейсон Кенни призвал Трюдо добиться, чтобы указ президента США Джо Байдена имел пропорциональные экономические последствия для Вашингтона. Цены на нефть снижаются после данных о росте запасов в США

Проект Keystone XL предполагает строительство нефтепровода протяженностью 1,9 тысячи километров и мощностью более 800 тысяч баррелей в день из крупнейшей канадской нефтедобывающей провинции Альберта до нефтеперерабатывающих заводов на побережье Мексиканского залива. Строительство нефтепровода последовательно поддерживала администрация Дональда Трампа.