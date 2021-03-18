МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем немного замедлили темпы утреннего снижения, но при этом по-прежнему остаются в "красной" зоне на фоне роста курса американской валюты, свидетельствуют данные торгов. Запасы нефти в США за неделю выросли меньше прогноза

По состоянию на 13.35 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,24%, до 67,86 доллара, апрельских фьючерсов на WTI — на 0,23%, до 64,44 доллара за баррель.

Укрепление доллара в четверг днем оказывает понижательное давление на цены на нефть, поскольку делает ее дороже для инвесторов, владеющих другой валютой. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,24%, до 91,66 пункта. Укрепление доллара происходит в четверг наряду с ростом доходности гособлигаций США. Так, показатель для десятилетних бумаг растет до 1,721% с 1,641% днем ранее, превысив отметку в 1,7% впервые более чем за год.

Кроме того, в целом на рынке сейчас господствуют сомнения в быстром восстановлении спроса на нефть в свете желания властей некоторых стран ввести новые "коронавирусные" ограничения, а также после доклада Международного энергетического агентства (МЭА) накануне, где агентство спрогнозировало, что глобальный спрос на нефть восстановится до уровня 2019 года не ранее 2023 года.