МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Россия в январе вновь осталась на втором месте в мире по объему добычи нефти с показателем в 9,489 миллиона баррелей в сутки, США сохранили мировое лидерство, а на третьем месте осталась Саудовская Аравия, свидетельствуют данные организации "Совместная инициатива по нефтяной статистике" (JODI). МЭА оценило ситуацию на мировом рынке нефти

На этой позиции Россия остается девятый месяц подряд, и лишь в апреле 2020 года она опускалась на третье место. До этого больше года РФ также была на втором месте.

По данным JODI, нефтедобыча в РФ в январе выросла на 1,8% по отношению к декабрю. США сократили добычу на 1% в месячном выражении — до 10,955 миллиона баррелей нефти в сутки, а Саудовская Аравия — нарастила на 1,4%, до 9,103 миллиона баррелей в день.

Экспорт нефти из Саудовской Аравии в январе вырос в месячном выражении на 1,3% — до 6,582 миллиона баррелей в сутки, а из США — упал на 11%, до 2,986 миллиона баррелей. Данные об экспорте из России за январь JODI не приводит. В декабре РФ экспортировала 4,2 миллиона баррелей нефти в сутки, а в ноябре — 4,757 миллиона, следует из данных организации.

Нефтепереработка в России в январе снизилась на 1,6% с уровня декабря и составила 5,487 миллиона баррелей в сутки. Переработка в США выросла на 3,5% в сравнении с предыдущим месяцем — до 14,703 миллиона баррелей, а в Саудовской Аравии — на 0,6%, до 2,343 миллиона баррелей в день.