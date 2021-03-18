МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть падают в пределах 4%, приближаясь к минимальным с начала марта значениям, на ожиданиях снижения спроса в свете приостановки вакцинации в ряде европейских стран, свидетельствуют данные торгов. Россия сохранила второе место по добыче нефти в мире

По состоянию на 17.42 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 3,76%, до 65,44 доллара, апрельских фьючерсов на WTI — на 3,89%, до 62,09 доллара за баррель.

Трейдеры оценивают возможность снижения спроса на нефть в свете неопределенности вокруг эффективности вакцин от коронавируса. Ряд европейских стран уже прекратил использование вакцины AstraZeneca из-за опасений по поводу возможных побочных эффектов. Тем временем в Германии наблюдается рост случаев заболевания коронавирусом. Италия планирует усилить карантинные меры на Пасху, а Франция вводит более жесткие ограничения.

"Спрос не вернулся к норме, которой мы ожидали, поскольку новости о вакцинах из Европы определенно вызывают беспокойство с точки зрения краткосрочного спроса. Это заставляет людей думать, что время для Brent по 70 долларов еще не пришло", — сказал агентству Блумберг президент Strategic Energy & Economic Research Майкл Линч (Michael Lynch).

Кроме того, Международное энергетическое агентство (МЭА) накануне спрогнозировало, что глобальный спрос на нефть восстановится до уровня 2019 года не ранее 2023 года.