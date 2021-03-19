МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем ускорили темпы роста до 1% в рамках коррекции после значительного падения четверга, свидетельствуют данные торгов. Отбор газа из российских хранилищ достиг рекорда

По состоянию на 13.05 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,15%, до 64,01 доллара, апрельских фьючерсов на WTI — на 1,35%, до 60,8 доллара за баррель.

Утром нефть колебалась в цене, периодически переходя от неуверенного роста к снижению, однако после открытия торгов в Европе укрепилась в "зеленой" зоне. Инвесторы восстанавливают потери после продаж накануне. В четверг цены на нефть обвалились примерно на 7% по обеим маркам.

Аналитики отмечают, что распродажа в четверг была вызвана опасениями рынков, что недавний рост цен был слишком быстрым, учитывая неоднозначные перспективы восстановления спроса и рост курса доллара. Резкий рост цен на нефть в последнее время был, в частности, подкреплен неожиданным решением, принятым ОПЕК+ в начале этого месяца о продлении ограничений на добычу. Fitch дало оценку обрушению цен на нефть в четверг

В рамках мартовского заседания ОПЕК+ принял решение сохранить текущий уровень добычи нефти для всех своих стран. При этом согласован рост добычи для России в апреле на 130 тысяч баррелей в сутки, Казахстана — на 20 тысяч. Следующая встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) состоится 31 марта, встреча представителей всего альянса ОПЕК+ пройдет 1 апреля.

"Фьючерсный рынок в последние недели немного опередил сам себя, особенно если сравнить его с физическим рынком, который показал признаки слабости. Я по-прежнему придерживаюсь конструктивного взгляда на рынок в среднесрочной перспективе. Однако в ближайшей перспективе я считаю, что потенциал роста ограничен", — считает глава отдела по сырьевой стратегии ING Уоррен Петтерсон (Warren Patterson), мнение которого приводит агентство Блумберг.