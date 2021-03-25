МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. США, несмотря на сложности из-за пандемии COVID-19 и неоднозначную энергополитику по отношению к РФ, по итогам 2020 года вновь нарастили импорт российских нефти и нефтепродуктов — до максимума с 2011 года или 538 тысяч баррелей в сутки, при этом доля российских поставок в общем объеме достигла рекордных 7%, следует из данных управления энергетической информации минэнерго США (EIA). Саудовская Аравия выражает беспокойство по поводу спроса на нефть

В годовом выражении поставки из РФ выросли на 3,5%, Россия стала вторым по величине экспортером нефти и нефтепродуктов в США, сместив с этой позиции традиционно одного из крупнейших поставщиков Саудовскую Аравию.

Доля РФ в среднесуточном импорте нефти и нефтепродуктов Соединенными Штатами в прошлом году достигла рекордных почти 7%. Еще 20 лет назад она не превышала и 1%, преодолев этот порог только в 2001 году и достигнув 5,5% в 2011 году, а затем снизившись и вновь поднявшись уже до 5,7% в 2019 году.

Несмотря на рекордные цифры, директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко считает, что говорить о критической зависимости США от поставок из РФ не приходится. "Рынок нефти является глобальным — при наличии транспортной инфраструктуры, позволяющей покупать нефть, добытую в разных странах и регионах, говорить о критической зависимости США от импорта нефти из какой-либо отдельной страны неверно. При необходимости нефть из России заменяется, скажем, нефтью с Ближнего Востока и наоборот, хотя у каждого сорта нефти свои особенности и они не всегда полностью взаимозаменяемы", — заявил он РИА Новости.

По мнению Маринченко, рост российских поставок может быть связан с началом действия жестких санкций против Венесуэлы, которая исторически поставляла значительную часть своей тяжелой нефти на американские заводы. "Трейдеры пытаются заменить эту нефть, в том числе российской нефтью марки Urals, которая также является относительно тяжелой", — рассказал эксперт.

Рекорд российских поставок был в первую очередь достигнут за счет нефтепродуктовой составляющей. Так, экспорт только нефти из РФ в США в 2020 году упал на 45% — до 73 тысяч баррелей в сутки (уровень 2018 года). Это восьмое место по объему поставок нефти в США.