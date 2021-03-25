МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем сохраняют утренние уровни, сокращаясь более чем на 1% после сильного роста накануне, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций снижается на дешевеющей нефти

По состоянию на 13.37 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,27%, до 63,59 доллара, майских фьючерсов на WTI — на 1,67%, до 60,16 доллара за баррель.

Цены на нефть довольно волатильны в последние дни. Так, в середине месяца стоимость нефти упала почти на 7%, после чего котировки стали корректироваться. А накануне цена на нефть подскочила сразу на 6%, почти полностью компенсировав падение, отмеченное во вторник.

С начала года нефть обеих этих марок подорожала более чем на 20%. Аналитики полагают, что это происходило вследствие сокращения её мировых запасов.

"Раньше мы были взволнованы разговорами о суперциклах и сильном сокращении запасов в первом квартале", — отметил глава отдела исследований рынка сырьевых товаров в Standard Chartered Пол Хорснелл (Paul Horsnell), чье мнение приводит агентство Блумберг.