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2021
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Нефть продолжает дешеветь более чем на 1% в рамках коррекции
Нефть
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Мировые цены на нефть в четверг днем сохраняют утренние уровни, сокращаясь более чем на 1% после сильного роста накануне, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.37 мск... ПРАЙМ, 25.03.2021
торги, нефть, биржи, новости, рынки, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем сохраняют утренние уровни, сокращаясь более чем на 1% после сильного роста накануне, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.37 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,27%, до 63,59 доллара, майских фьючерсов на WTI — на 1,67%, до 60,16 доллара за баррель.
Цены на нефть довольно волатильны в последние дни. Так, в середине месяца стоимость нефти упала почти на 7%, после чего котировки стали корректироваться. А накануне цена на нефть подскочила сразу на 6%, почти полностью компенсировав падение, отмеченное во вторник.
С начала года нефть обеих этих марок подорожала более чем на 20%. Аналитики полагают, что это происходило вследствие сокращения её мировых запасов.
"Раньше мы были взволнованы разговорами о суперциклах и сильном сокращении запасов в первом квартале", — отметил глава отдела исследований рынка сырьевых товаров в Standard Chartered Пол Хорснелл (Paul Horsnell), чье мнение приводит агентство Блумберг.