МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. "Татнефть" и Минэнерго РФ заключили инвестсоглашение об инвестициях на 50 миллиардов рублей в новые мощности по переработке нефти на комплексе "Танеко", сообщается в пресс-релизе компании. Нефть продолжает дешеветь более чем на 1% в рамках коррекции

"Компания "Татнефть" и министерство энергетики РФ заключили инвестиционное соглашение о создании новых производственных мощностей на комплексе нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов "Танеко" в Нижнекамске. Соглашение, заключенное на период до 1 января 2031 года, предусматривает строительство до конца 2026 года четырёх нефтеперерабатывающих установок с общим объемом инвестиций более чем 50 миллиардов рублей", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в рамках соглашения компания к концу 2026 года построит четыре нефтеперерабатывающие установки, которые позволят увеличить глубину переработки нефти и выпускать бензин Евро-6 и арктическое дизельное топливо. В частности, предусмотрено строительство установок замедленного коксования, каталитического крекинга, гидроконверсии тяжелых остатков и изодепарафинизации дизельного топлива, указывает компания.

При этом в целях реализации создания новых мощностей инвестиционным соглашением предусмотрено получение компанией инвестиционной надбавки к возвратному акцизу на нефтяное сырье, также отмечается в сообщении.