БРЮССЕЛЬ, 25 мар — ПРАЙМ. США будут закупать нефть там, где выгодно, однако, вероятно, все же сократят ее экспорт из России в будущем на фоне непростой геополитической ситуации, при этом Штаты смогут легко получать "чёрное золото" от других экспортеров, такое мнение РИА Новости высказал глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансен. Вопреки политике. Зачем США скупают российскую нефть

США по итогам 2020 года вновь нарастили импорт российских нефти и нефтепродуктов — до максимума с 2011 года или 538 тысяч баррелей в сутки, при этом доля российских поставок в общем объеме достигла рекордных 7%, следует из данных управления энергетической информации минэнерго США (EIA). В годовом выражении поставки из РФ выросли на 3,5%, Россия стала вторым по величине экспортером нефти и нефтепродуктов в США, сместив с этой позиции традиционно одного из крупнейших поставщиков Саудовскую Аравию.

Хансен отметил, что вызванный пандемией коронавируса спад добычи нефти в США вместе с ограничением добычи в ОПЕК позволил России увеличить долю в импорте "чёрного золота" и топлива США.

"Учитывая хрупкую геополитическую ситуацию между двумя странами, я предполагаю, что экспорт России сократится, как только добыча в США увеличится и (члены — ред.) ОПЕК начнут ослаблять текущие ограничения по добыче. С учётом сравнительно небольшого размера, США смогут легко получать поставки от других экспортеров", — сказал Хансен. Американские биржи снижаются на удешевлении нефти

При этом он отметил, что российскую нефть покупает не правительство США, а независимые нефтеперерабатывающие заводы. "Пока нет эмбарго на импорт российской нефти и топлива, они будут закупать (эти товары — ред.) там, где это будет более выгодно", — добавил он.

"Нефть больше не является политическим активом после увеличения добычи сланцевой нефти в США, а также в результате того факта, что США "самообеспечены" нефтью", — отметил профессор университета ULiege в Бельгии Дамьен Эрнст (Damien Ernst).

Он также сказал, что российский экспорт в США является частью нормальной работы рынка нефти.

"Соединенные Штаты покупают нефть в России, и уровень остается относительно стабильным… Это не влияет на то, как устроен мир, или на геополитику", — сказал профессор по геополитике энергетики в университете ULB в Брюсселе Самюэль Фурфари (Samuel Furfari).

Рынок нефти — это свободный рынок, и компании во всем мире покупают "чёрное золото" в соответствии с ценой или текущими интересами, отметил он.

"Даже такая страна-производитель, как Соединенные Штаты, которая стала нетто-экспортером углеводородов, покупает нефть по всему миру. Это нормально", — добавил Фурфари. Он также отметил, что нефть закупают не лица, принимающие политические решения, а компании.