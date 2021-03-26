БРЮССЕЛЬ, 26 мар — ПРАЙМ. Рост поставок российской нефти в США, скорее всего, связан с падением добычи сланцевой нефти, высказал мнение в беседе с РИА Новости независимый эксперт по анализу нефтяного рынка из Кувейта Камель аль-Харами. Эксперты рассказали, что угрожает поставкам российской нефти в США

США по итогам 2020 года вновь нарастили импорт российских нефти и нефтепродуктов — до максимума с 2011 года или 538 тысяч баррелей в сутки, при этом доля российских поставок в общем объеме достигла рекордных 7%, следует из данных управления энергетической информации минэнерго США (EIA). В годовом выражении поставки из РФ выросли на 3,5%, Россия стала вторым по величине экспортером нефти и нефтепродуктов в США, сместив с этой позиции традиционно одного из крупнейших поставщиков Саудовскую Аравию.

"Речь идет о коммерческих вопросах. Возможно, такой рост объясняется тем, что США снизили добычу сланцевой нефти, это и заставило их увеличить импорт", — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что "США добывали 13 миллионов баррелей в сутки, но из-за пандемии коронавируса добыча сократилось до 11 миллионов баррелей".

Отвечая на вопрос, почему США, наращивая потребление российской нефти, пытаются препятствовать поставкам российского газа в Европу и, в частности, реализации проекта "Северный поток 22, эксперт напомнил, что США сами стали крупным экспортером газа. "США хотели бы, чтобы в Европе потребляли больше американского газа, они уже стали крупным экспортером и противодействуют расширению российских поставок в ЕС. Здесь очень сильная конкуренция", — подчеркнул эксперт.