МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть увеличили темпы роста в пятницу днем на опасениях за поставки сырья в связи с ситуацией в Суэцком канале, свидетельствуют данные торгов. Танкеры с нефтью на $400 миллионов застряли в Суэцком канале

По состоянию на 13.28 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,97% — до 63,17 доллара, майских фьючерсов на WTI — на 2,24%, до 59,87 доллара за баррель.

Последние несколько недель цены на нефть демонстрируют сильную волатильность. Это связано с неоднозначностью ситуации с балансом спроса и предложения. С одной стороны, есть долгосрочные перспективы восстановления экономической активности в мире на фоне вакцинации, с другой — вновь наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, также имеются краткосрочные риски для поставок.

В пятницу стоимость нефти продолжает расти, инвесторы оценивают последствия блокировки Суэцкого канала для поставок сырья. В среду контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала и перекрыл движение в одном из самых загруженных морских торговых путей в мире, заблокировав ход по меньшей мере уже 100 судов.

"Для открытия судоходного маршрута, возможно, потребуется больше времени, чем ожидалось. Затруднения в логистике поставок нефти и нефтепродуктов между Европой, Ближним Востоком и Азией могут по-прежнему оказывать поддержку нефтяному рынку в ближайшем будущем", — приводит газета Wall Street Journal мнение главы отдела по сырьевой стратегии ING Уоррена Петтерсона (Warren Patterson).