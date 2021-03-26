БЕЙРУТ, 26 мар — ПРАЙМ. Компания Combilift предоставила отчет ливанским властям о наличии опасных радиохимических веществ на территории нефтехранилищ Аз-Захрани на юге Ливана, они представляют угрозу, заявил исполняющий обязанности премьер-министра страны Хассан Дияб на собрании высшего совета по безопасности в четверг. Нефть дорожает на опасениях за поставки

"Есть новое дело, которое тоже представляет угрозу. Речь идет о докладе компании Combilift, в котором говорится об опасных химических веществах, которые находятся на складе нефтехранилища Аз-Захрани. После проверки комиссией ливанских экспертов по атомной энергетике было подтверждено, что эти вещества радиоактивные с высоким коэффициентом",- цитирует слова Дияба пресс-служба президентского дворца, где проходило собрание.

По словам премьера, обнаруженные вещества, согласно переданному ему отчету службы общей безопасности, несут реальную угрозу.

"Этот вопрос необходимо обсудить сейчас. И должны быть предприняты оперативные меры для решения проблемы с максимальной бдительностью",- отметил Дияб.