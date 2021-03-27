МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Банк России считает справедливой текущую цену на нефть, об этом заявил первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов, выступая в рамках Всероссийской недели финансовой грамотности. Эксперты рассказали, почему нефть снова пойдет вниз

"Что касается цены на нефть, мы считаем, что она уже высокая. Она выше сегодня, чем наши среднесрочные прогнозы", — сказал он.

"Но еще раз, я не знаю будущего, но наше ощущение, что цена нефти — она вполне справедлива на сегодняшний день, и мы не считаем ее низкой", — также сказал он, отвечая на вопрос, когда вырастет цена на нефть.