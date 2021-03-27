МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Банк России считает справедливой текущую цену на нефть, об этом заявил первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов, выступая в рамках Всероссийской недели финансовой грамотности.

Разливы нефти

Эксперты рассказали, почему нефть снова пойдет вниз

"Что касается цены на нефть, мы считаем, что она уже высокая. Она выше сегодня, чем наши среднесрочные прогнозы", — сказал он.

"Но еще раз, я не знаю будущего, но наше ощущение, что цена нефти — она вполне справедлива на сегодняшний день, и мы не считаем ее низкой", — также сказал он, отвечая на вопрос, когда вырастет цена на нефть.