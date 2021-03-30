МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают снижаться во вторник вечером, в то время как инвесторы ожидают решения ОПЕК+ по сделке, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.24 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,03%, до 64,25 доллара, майских — на 0,46%, до 64,68 доллара. Стоимость майских фьючерсов на WTI опускалась на 1,36%, до 60,72 доллара за баррель.

Трейдеры предпочитают воздерживаться от активной торговли в преддверии заседания ОПЕК+. Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) состоится 31 марта, встреча всего альянса ОПЕК+ намечена на 1 апреля.

Как сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций, Саудовская Аравия контактировала с рядом стран ОПЕК+ в понедельник, и большинство участников альянса выражают готовность продлить текущие условия соглашения на май. При этом Эр-Рияд заверил, что готов продлить и собственные добровольные сокращения, выразив опасения относительно неопределенности ситуации на рынке, отметил источник.

"После резкой динамики мы видим некоторую стабилизацию. Поскольку добыча нефти в США не набирает обороты, а цены на нефть WTI на данный момент относительно стабильны в районе 60 долларов, я не удивлюсь, если ОПЕК+ снова решит отложить увеличение добычи еще на месяц", — отметил старший экономист ABN Amro Ханс ван Клиф (Hans van Cleef), чье мнение приводит агентство Блумберг.

Давление на стоимость нефти также оказывает рост курса американской валюты. "Доллар продолжает стремительно расти, оказывая давление на сырьевые товары, где больший удар на себя берут нефть и золото", — отметил стратег сырьевых товаров в Rabobank Райан Фицморис (Ryan Fitzmaurice), чье мнение приводит агентство.