МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. ОПЕК+ с учетом текущей ситуации на рынке на предстоящем заседании стоит занять выжидательную позицию, а рост добычи альянса может вывести рынок из равновесия, говорится в материале Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК), подготовленном для РИА Новости.

Как ранее сообщил агентству источник в одной из делегаций предстоящих в ближайшие дни совещаний, Саудовская Аравия накануне контактировала с рядом других стран ОПЕК+, и большинство участников альянса выражают готовность продлить текущие условия соглашения на май. Окончательное решение должно быть принято по итогам заседаний ОПЕК+, которые пройдут 31 марта и 1 апреля.

"Сейчас лучше всего не совершать никаких движений, чтобы не запустить ценового обвала", – считает советник по экономике президента фонда "Институт энергетики и финансов" Николай Иванов, мнение которого приводится в исследовании ИРТТЭК.

Инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов отмечает, что с последнего заседания ОПЕК+ ситуация на нефтяном рынке и с ценами "ухудшилась". Так, 8 марта цена нефть марки Brent поднималась выше 71 доллара за баррель, но сейчас торгуется в районе 64 долларов. "Под ударом оказалось восстановление спроса из-за третьей волны коронавируса в Европе, эпидемиологическая ситуация ухудшилась и в других регионах мира, в частности, в Бразилии", – подчеркивает он.

По мнению Суверова, если ОПЕК+ неожиданно примет решение увеличить общую добычу на 1-1,5 миллиона баррелей в сутки, то это может "разбалансировать" рынок и привести к падению цен на нефть ниже 60 долларов за баррель. Сейчас альянс определяет корректировку добычи ежемесячно с шагом не более 0,5 миллиона баррелей в сутки в зависимости от ситуации на рынке.

При этом Саудовская Аравия добровольно временно сократила свое производство на дополнительный 1 миллион баррелей в день.

Потенциально возможное таким образом увеличение добычи на 1,5 миллиона баррелей в сутки ОПЕК+ без сомнения будет использовано трейдерами для игры на понижение стоимости нефти, полагает и ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. "Но с учетом новостей про быструю вакцинацию в тех же США резкого падения стоимости нефти по типу весны 2020 года ждать не стоит", – заключает он.