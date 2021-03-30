МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Технический комитет экспертов ОПЕК+ пересмотрит в сторону понижения прогноз по мировому спросу на нефть, сделать это предложила Саудовская Аравия, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на неназванных делегатов альянса. В ОПЕК заявили о неопределенности на нефтяном рынке

"Панель технических экспертов ОПЕК+ договорилась пересмотреть в сторону понижения прогноз по спросу на нефть в 2021 году", — пишет агентство, ссылаясь на слова своих источников.

"Представитель Саудовской Аравии в комитете заявил, что предыдущий прогноз группы, подразумевающий рост потребления на 5,9 миллиона баррелей в сутки в этом году, слишком высок", — также сообщает агентство. Кроме того, отмечается, что техкомитет не будет давать никаких рекомендаций альянсу по будущим параметрам сделки.

ОПЕК+ из-за падения спроса, вызванного пандемией коронавируса, с мая 2020 года сократила добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере его восстановления сокращение корректировалось и на этот март составляет 7,05 миллиона баррелей в сутки, на апрель — 6,9 миллиона, а с учетом добровольного сокращения Саудовской Аравии — 8,05 и 7,9 миллиона соответственно.

При этом с февраля возможность понемногу увеличивать добычу в рамках сделки получают только Россия и Казахстан. Вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что такое решение обусловлено, в том числе, снятием карантинных мер в России и необходимостью удовлетворить растущий спрос на нефтепродукты.

Альянс ОПЕК+ сейчас принимает решения по корректировке добычи ежемесячно с шагом не более 500 тысяч баррелей в сутки в зависимости от ситуации на рынке. Как ранее сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций, в понедельник Саудовская Аравия контактировала с рядом стран ОПЕК+, и большинство участников альянса выражают готовность продлить текущие условия соглашения на май. Окончательное решение должно быть принято по итогам заседаний ОПЕК+, которые пройдут 31 марта и 1 апреля — министерского мониторингового комитета и всего альянса соответственно.