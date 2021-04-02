МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Страны ОПЕК+ по итогам заседания в четверг неожиданно решили вернуться к постепенному ослаблению своих ограничений по добыче нефти и увеличить производство в мае-июле в сумме на 1,141 миллиона баррелей в сутки, однако рынок остался доволен, отреагировав ростом котировок на 2-3%. Новак ожидает роста мирового спроса на нефть в 2021 году

Альянс нарастит добычу на 350 тысяч баррелей в сутки в мае, на такой же объем в июне и на 441 тысячу баррелей в июле.

Сильнее всех производство вырастет в Саудовской Аравии: помимо участия в общем объеме, страна планирует постепенный возврат на рынок своего дополнительно сокращенного 1 миллиона баррелей в сутки — 250 тысяч в мае, 350 тысяч — в июне, и 400 тысяч — в июле. Россия и Казахстан, которые единственные увеличивали добычу с февраля, в этот раз будут делать это медленнее всех, чтобы войти в общий график. На РФ ежемесячно будет приходиться 38 тысяч баррелей в сутки, а на Казахстан — 6 тысяч.

Как обычно, страны подчеркнули, что сохраняют за собой гибкость в принятии решений и могут всегда скорректировать параметры сделки в зависимости от ситуации на рынке. Следующее заседание альянса будет 28 апреля, и, как отметил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман, на нем может быть принято любое решение, как "заморозка" уровней добычи, так и ее рост или сокращение.

СОХРАНЯЕМ ОСТОРОЖНОСТЬ

Кажется, слово "осторожность" стало "новым черным" для ОПЕК+. Если раньше журналисты традиционно ждали от министров фразы об оптимистичном настрое, то теперь практически в каждом публичном выступлении представители альянса заявляют именно об осторожном подходе к своим решениям, признавая, что неопределенности на рынке еще много.

Именно такой была вступительная речь сопредседателей ОПЕК+ на открытии встречи. Так, глава российской делегации вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что ситуация на рынке нефти улучшилась, на нем даже есть дефицит в примерно 2 миллиона баррелей в сутки, результаты вакцинации вселяют надежду, но впереди еще много неопределенности, в частности ситуация с локдаунами в Европе.

"Текущая ситуация на рынке нефти, при которой разыгрываются разные сценарии в разных частях света, требует твердой руки, как я уже говорил в феврале. Она также требует гибкости и способности отвечать нуждам рынка", — предупредил всех саудовский министр, открывая заседание.

Казалось, с таким настроем, только-только понизив прогноз по росту спроса на нефть в 2021 году на почти 300 тысяч баррелей в сутки — до 5,6 миллиона, альянс вновь решит сохранить текущие параметры сделки. И первые сообщения от источников с заседания свидетельствовали, что большинство делегаций склоняется именно к такому варианту. Но затем с неожиданной опцией выступил бен Сальман, предложив ОПЕК+ вернуться в постепенному росту добычи с мая.

Примечательно, что накануне заседания состоялся звонок главы Минэнерго Саудовской Аравии и министра энергетики США Дженнифер Гранхольм, в ходе которого обсуждалась "важность международной кооперации с целью обеспечения доступных и надежных источников энергии для потребителей". И хотя бен Сальман заверил, что решение ОПЕК+ никак не связано с этим событием, догадки в умах многих все еще остаются.

"Решение принималось всеми, и все мы все еще сохраняем осторожность. Нужно просто принимать во внимание всю имеющуюся картину: у нас еще целый месяц дополнительного добровольного сокращения со стороны Саудовской Аравии, то есть апрель, у нас все еще будут 350 тысяч баррелей в сутки со стороны ОПЕК+", — сказал саудовский министр по итогам встречи ОПЕК+.

РЫНОК ГОТОВ

Учитывая вышеперечисленные факторы, заявил бен Сальман, излишки нефтяных запасов в хранилищах должны снизиться еще примерно на 40 миллионов баррелей. Кроме того, дополнительную поддержку должен оказать механизм компенсации несокращенных ранее некоторыми странами объемов добычи.

Схожее мнение выразил и вице-премьер Новак. Он отметил, что излишки запасов продолжат снижаться и могут выйти на нормальные показатели через два-три месяца. "Сегодня эти излишки снизились уже до 50 миллионов баррелей. Такими темпами, мы считаем, что в ближайшие два-три месяца остатки должны прийти к нормальному уровню, к нормальному соответствию пятилетнего среднего значения", — сказал он.

Не стоит забывать и про сезонный рост спроса летом. Так, Саудовская Аравия ждет повышения спроса на нефть на внутреннем рынке с апреля, а потому не все новые объемы производства пойдут на экспорт, а будут потребляться внутри королевства, заметил бен Сальман. Наращивание добычи актуально и для внутреннего рынка РФ, отметил Новак. По его словам, спрос на нефтепродукты в России превышает доковидный уровень, а мобильность населения остается высокой.

Таким образом, общее сокращение добычи нефти странами ОПЕК+ в рамках сделки в мае составит 6,55 миллиона баррелей в сутки, в июне — 6,2 миллиона, а в июле — 5,76 миллиона. А с учетом добровольных объемов Саудовской Аравии, ограничения ОПЕК+ составят — 7,3 миллиона баррелей в сутки в мае, 6,6 миллиона — в июне и 5,76 в июле.

Цены на нефть отреагировали на новости от альянса ростом, так марка Brent подорожала на 3%, почти до почти 65 долларов за баррель.