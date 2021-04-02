МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Добыча нефти и конденсата в России в марте выросла на 1,3% в месячном выражении — до 10,249 миллиона баррелей в сутки, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК), подведомственного Минэнерго РФ. Рынок нефти отреагировал на неожиданное решение ОПЕК+

В то же время в годовом выражении показатель снизился на 9,3%.

ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая 2020 года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере восстановления спроса ограничения корректировались. В марте текущего года они составляли 7,05 миллиона баррелей в сутки, а на апрель согласованы в объеме 6,9 миллиона баррелей в сутки.

Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки. В частности, РФ в марте должна была сокращать добычу только нефти, без конденсата, который не учитывается в сделке, на 1,751 миллиона баррелей в сутки — до 9,249 миллиона.