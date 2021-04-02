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2021
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СМИ сообщают о росте добычи нефти и конденсата в России
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Добыча нефти и конденсата в России в марте выросла на 1,3% в месячном выражении — до 10,249 миллиона баррелей в сутки, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные... ПРАЙМ, 02.04.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Добыча нефти и конденсата в России в марте выросла на 1,3% в месячном выражении — до 10,249 миллиона баррелей в сутки, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК), подведомственного Минэнерго РФ.
В то же время в годовом выражении показатель снизился на 9,3%.
ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая 2020 года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере восстановления спроса ограничения корректировались. В марте текущего года они составляли 7,05 миллиона баррелей в сутки, а на апрель согласованы в объеме 6,9 миллиона баррелей в сутки.
Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки. В частности, РФ в марте должна была сокращать добычу только нефти, без конденсата, который не учитывается в сделке, на 1,751 миллиона баррелей в сутки — до 9,249 миллиона.