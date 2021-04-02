МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Рынок нефти останется в умеренном дефиците, несмотря на решение ОПЕК+ нарастить добычу, что позволит поддерживать приемлемые для производителей цены на нефть в 50-60 долларов за баррель, заявил РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. СМИ сообщают о росте добычи нефти и конденсата в России

ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая 2020 года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере восстановления спроса ограничения корректировались, и на этот апрель составляют 6,9 миллиона баррелей в сутки.

Решением от 1 апреля ОПЕК+ определил дальнейшие параметры сделки. В апреле он сокращает добычу на 7,9 миллиона баррелей в сутки, в мае — на 7,3 миллиона, в июне — на 6,6 миллиона, в июле — на 5,76 миллиона баррелей.

"Рынок, вероятно, пока продолжит оставаться в состоянии умеренного дефицита, товарные запасы нефти продолжат снижаться", — комментирует Маринченко возможные последствия нового решения альянса. Рынок нефти отреагировал на неожиданное решение ОПЕК+

Он пояснил, что ОПЕК+ исходит из самого вероятного сценария, что спрос в ближайшие месяцы продолжит восстанавливаться, пускай и медленно, на фоне как сезонных факторов, так и постепенного смягчения карантинных ограничений. По оценкам управления энергетической информации минэнерго США (EIA), в ближайшие три месяца спрос может вырасти на 2 миллиона баррелей нефти в день. Это примерно соответствует тем дополнительным объемам, которые собирается вывести на рынок ОПЕК+.

Эксперт добавил, что к июлю добыча стран ОПЕК+ должна выйти примерно на тот уровень, который они предполагали поддерживать в последней стадии сделки, которая была достигнута в апреле прошлого года.

"Цены на нефть могут оставаться волатильными. Мы исходим из того, что по мере снижения дефицита на рынке и дальнейшего роста квот со стороны ОПЕК+ во второй половине года они перейдут в коридор 50-60 долларов за баррель, который является приемлемым для большинства производителей", — заключил Маринченко.