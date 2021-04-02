МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Нефтяные котировки вряд ли сильно изменятся в краткосрочной перспективе, несмотря на решение альянса ОПЕК+ наращивать добычу с мая, прокомментировал РИА Новости исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов. Страны ОПЕК+ приняли решение об увеличении добычи нефти

Сегодня торги на биржах США, Европы и Гонконга не проводятся по случаю Страстной пятницы. На лондонской бирже ICE, где котируются фьючерсы на североморскую нефть Brent, торгов сегодня также нет.

"Вероятнее всего, что в понедельник котировки на фоне принятия решения изменятся мало. Постепенное увеличение добычи странами ОПЕК+ на незначительный объем, скорее, означает надежды альянса на восстановление спроса, и потому цены могут остаться на уровне 62-65 долларов за баррель в краткосрочной перспективе", — считает он.

Как объясняет эксперт, трейдеры были уверены, что из-за третьей волны пандемии в Европе и ряде азиатских стран ОПЕК+ не пойдет на увеличение добычи с мая 2021 года. Fitch прогнозирует сохранение дефицита на рынке нефти

"Поэтому решение о постепенном наращивании производства стало неожиданностью – котировки нефти вчера резко снизились, Brent торговался на уровне 62 доллара за баррель. Однако позже, когда стало известно, что альянс будет увеличивать добычу понемногу,…котировки снова выросли до 64 долларов за баррель", — добавляет он.

ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая 2020 года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере его восстановления ограничения корректировались, и на этот апрель составляют 6,9 миллиона баррелей в сутки. Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.

Решением от 1 апреля ОПЕК+ определил дальнейшие параметры сделки. С мая он ослабит ограничения до 6,55 миллиона баррелей в сутки, с июня — до 6,2 миллиона, с июля — до 5,76 миллиона. А с учетом добровольного вклада Саудовской Аравии альянс в апреле сокращает добычу на 7,9 миллиона баррелей в сутки, в мае — на 7,3 миллиона, в июне — на 6,6 миллиона и на 5,76 миллиона в июле.