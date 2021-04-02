МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Президенту России Владимиру Путину доложено о договоренностях в рамках ОПЕК+, рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Эксперт рассказал, как решение ОПЕК+ повлияет на нефтяные котировки

"Разумеется", — ответил он на соответствующий вопрос.

Кроме того, Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд затрагивали тему ОПЕК+ в ходе разговора, состоявшегося накануне, уточнил Песков.

"Тему ОПЕК+ действительно затрагивали в ходе этой беседы. Мы ценим доверительный и эффективный характер нашего взаимодействия с Эр-Риядом", — сказал пресс-секретарь президента РФ.

ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая 2020 года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере его восстановления ограничения корректировались, и на этот апрель составляют 6,9 миллиона баррелей в сутки. Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.

Решением от 1 апреля ОПЕК+ определил дальнейшие параметры сделки. С мая он ослабит ограничения до 6,55 миллиона баррелей в сутки, с июня — до 6,2 миллиона, с июля — до 5,76 миллиона. А с учетом добровольного вклада Саудовской Аравии альянс в апреле сокращает добычу на 7,9 миллиона баррелей в сутки, в мае — на 7,3 миллиона, в июне — на 6,6 миллиона и на 5,76 миллиона в июле.