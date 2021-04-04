МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Руководитель аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Анна Морина в беседе с "Российской газетой" заявила, что участники рынка восприняли первоапрельское решение стран ОПЕК+ постепенно увеличивать добычу с мая как позитивный сигнал. Что будет с рублем на грядущей неделе

Это придает уверенность участников альянса в восстановлении спроса на нефть.

Сразу после объявления решения сырьевые цены начали расти до отметки выше $65 за баррель, но потом скорректировались.

"Учитывая, что 2 апреля торгов на европейских и американских рынках не было из-за выходного дня в связи с католической Страстной пятницей, в понедельник рост цен может продолжиться, но цену в 70 долларов за баррель Brent мы на следующей неделе увидеть не ожидаем", — пояснила эксперт.

При этом общий консенсус в настоящий момент заключается в том, что увеличение объемов добычи ОПЕК+ на самом деле достаточно консервативное и спрос будет опережать предложение.

Если же реального спроса окажется недостаточно для таких объемов, то цены на нефть могут скорректироваться и уйти в диапазон $60-65 за баррель.

Морина назвали такое восстановление спроса с фундаментальной точки зыбким, особенно в разгар третьей волны COVID-19 и введения новых локдаунов в странах Европы. При этом запасы нефти в мире хоть и сокращаются, но все еще превышают средние уровни 2015-2019 годов.